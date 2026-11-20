Tokio (dpa) – Im Machtkampf um das Amt des FIFA-Präsidenten ist Herausforderer Kozo Tashima bereit, mit dem französischen Verbandspräsidenten Philippe Diallo gegen Amtsinhaber Gianni Infantino zusammenzuarbeiten. «Wir teilen einige moralische oder ethische Positionen, deshalb ist er ein großartiger Partner», sagte Tashima über seinen Kontrahenten Diallo, dem aber deutlich bessere Chancen eingeräumt werden. Diallo wird unter anderem vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) unterstützt. «Ich sehe Diallo nicht als Gegner. Ich will einfach die FIFA verändern», betonte Tashima.

Darum bewirbt sich Tashima

Der frühere japanische Fußball-Nationalspieler denkt aber nicht darüber nach, seine Kandidatur zurückzuziehen. «Ich will nicht nur FIFA-Präsident sein. Meine Absicht ist es, die FIFA besser zu machen», sagte er. Tashima wolle den Verband aufräumen. Der Asiat, der am Samstag 69 Jahre alt wird, war Präsident des japanischen Fußballverbands und ist heute dessen Ehrenpräsident. Außerdem gehört er zu den 37 Mitgliedern des FIFA-Coucils, dem Leitungsgremium des Weltverbands.

Tashima hat vor, am 18. März auf dem FIFA-Kongress in Marokkos Hauptstadt Rabat Infantino zu stürzen. «Ich halte es für das schlimmste Ergebnis, wenn Infantino ohne Wahl im Amt bleibt», sagte Tashima und fügte hinzu: «Ich halte dies für einen Test, ob die FIFA tatsächlich zur Selbsterneuerung fähig ist.»

Infantino umstritten, aber der Favorit

Am Donnerstag hatte die FIFA bekanntgegeben, dass Tashima, Diallo und Infantino für die Präsidentenwahl kandidieren. Die Bewerbungen werden nun von der Wahlkommission geprüft. Spätestens am 18. Februar soll darüber informiert werden, ob die Kandidaten zugelassen werden oder nicht.

Mit seinem inzwischen gescheiterten Plan, WM-Rechte an private Investoren zu verkaufen, hatte Infantino im Sommer massive Kritik ausgelöst. Trotzdem gilt er bei der Wahl als Favorit. Der 56-Jährige hat derzeit eine breite Machtbasis in Südamerika, Afrika und auch in Asien. Auf dem FIFA-Kongress sind 211 Mitgliedsverbände stimmberechtigt. Jeder Verband verfügt über eine Stimme. Für den Wahlsieg ist eine absolute Mehrheit erforderlich.