Elfmal die 7, elfmal der Name Ronaldo. Vor dem Nations-League-Spiel trug die portugiesische Nationalmannschaft das Trikot mit der Nummer und dem Namen ihres einstigen Kapitäns. Und nicht nur sie.

Braga (dpa) - Spiel eins nach der Portugal-Ära von Cristiano Ronaldo begann mit einer besonderen Hommage an den Fußball-Superstar. Vor der Nations-League-Partie der portugiesischen Auswahl in Braga gegen Dänemark trugen alle zehn Feldspieler und auch der Torwart ein Trikot mit der legendären Nummer 7 und dem Namen Ronaldo.

Doch nicht nur die: Auch die Einlaufkinder, die die Mannschaft auf den Rasen des Estádio Municipal de Braga begleiteten, hatten den Dress mit Ronaldos Namen und Rückennummer übergestreift. Erst zum Anpfiff legten die Spieler die Trikots als Huldigung der Zeit mit ihrem einstigen Kapitän wieder ab.

Verband verewigt Ronaldos Vermächtnis

Ronaldo hatte Anfang November nach 23 Jahren, 234 Länderspielen und 146 Toren seine Karriere in der Nationalmannschaft beendet. Dem vorausgegangen war allerdings ein großes Zerwürfnis zwischen dem 41-Jährigen und Nationaltrainer Jorge Jesus. Größte Erfolge für Ronaldo waren im Nationalteam der EM-Titel 2016 sowie zwei Triumphe in der Nations League (2019 und 2025).

Zu seinen Ehren wurde auf den Trikots auch das Design der Nummer 7 geändert. «Dies ist eine weitere Möglichkeit, die Bedeutung einer solch besonderen Nummer zu verewigen und das Vermächtnis zu würdigen, für das sie steht», teilte der Verband FPF mit. Offensichtlichste Änderung ist der Querstrich in der Ziffer 7.

«Ab heute sehen wir also eine andere 7 auf dem Trikot - doch mit demselben Wesenskern und demselben Stolz. Die bisherige Nummer bleibt dabei als Symbol für eine Geschichte bewahrt, die niemals in Vergessenheit geraten wird», hieß es weiter.

Durch die Änderung soll offenbar sichergestellt werden, dass kein portugiesischer Spieler mehr das exakte Design des Rekordnationalspielers trägt.