Afrika Cup: Elfenbeinküste ohne verletzten Haller

Die Elfenbeinküste muss kurz vor dem Afrika Cup einen prominenten Ausfall verkraften: Der ehemalige Bundesliga-Stürmer Sébastian Haller fehlt dem Titelverteidiger in Marokko wegen einer Verletzung.

Yamoussoukro (dpa) – Titelverteidiger Elfenbeinküste muss beim Afrika Cup auf Stürmer Sébastien Haller verzichten. Wie der nationale Fußball-Verband mitteilte, fällt der ehemalige Bundesliga-Stürmer von Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund wegen einer Verletzung aus. Der 31-Jährige hatte sich die Blessur beim Spiel seines Clubs FC Utrecht in der niederländischen Meisterschaft am vergangenen Sonntag bei NAC Breda (1:1) zugezogen. Berichten zufolge handelt es sich um eine Oberschenkelverletzung.

Der Afrika Cup in Marokko beginnt an diesem Sonntag. Die Elfenbeinküste, die bei der WM 2026 auf die deutsche Mannschaft treffen wird, bestreitet ihr erstes Spiel am kommenden Mittwoch in Marrakesch gegen Mosambik. Für Haller wurde Evann Guessand vom Premier-League-Club Aston Villa nachnominiert.

Hallers Stationen in Deutschland

Haller spielte von 2017 bis 2019 für Eintracht Frankfurt und kam über West Ham United und Ajax Amsterdam 2022 zu Borussia Dortmund. Dort wurde gleich zu Beginn seines Engagements Hodenkrebs festgestellt. Anfang 2023 gab er dann sein emotionales Debüt für den BVB, bei dem er ursprünglich einen Vertrag bis 2026 hatte. Nach zwei Leihen zu CD Leganés in Spanien und zum FC Utrecht verpflichteten ihn die Niederländer zum Beginn der laufenden Saison fest.