Afrika-Cup: DFB-Gegner Elfenbeinküste im Viertelfinale

Der deutsche WM-Gegner Elfenbeinküste überzeugt im Afrika-Cup und trifft nach dem Sieg gegen Burkina Faso jetzt auf Rekordsieger Ägypten mit einem Superstar.

Marrakesch (dpa) – Auch dank der Bundesliga-Spieler Yan Diomande und Bazoumana Touré hat der deutsche WM-Gegner Elfenbeinküste souverän das Viertelfinale beim Afrika-Cup erreicht. Die beiden Stürmer von RB Leipzig und der TSG 1899 Hoffenheim steuerten jeweils einen Treffer zum 3:0 (2:0)-Sieg des Titelverteidigers gegen Burkina Faso bei. Damit trifft die Elfenbeinküste am Samstag (20.00 Uhr/DAZN) in Agadir auf Rekordgewinner Ägypten mit Liverpool-Star Mohamed Salah.

In Marrakesch waren die Ivorer die klar dominierende Mannschaft, vor allem der Top-Sturm mit Amad Diallo von Manchester United und Diomande erspielte sich eine Vielzahl an Chancen. Amad Diallo, der bereits in der Vorrunde zwei Tore erzielt hatte, traf in der 20. Minute zur Führung. Diomande erhöhte kurz darauf auf 2:0 (32.). Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Touré mit einem Solo-Lauf fast über den gesamten Platz (87.). Die Elfenbeinküste ist am 20. Juni zweiter WM-Gruppengegner der deutschen Elf.

Ebenfalls im Viertelfinale des Afrika-Cups steht Algerien mit den Bundesliga-Profis Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Mohammed Amoura (VfL Wolfsburg) und Fares Chaibi (Eintracht Frankfurt). Beim 1:0 nach Verlängerung gegen die Demokratische Republik Kongo hatten die Nordafrikaner aber große Probleme. Erst in der 119. Minute gelang Adil Boulbina der Siegtreffer.