Perfekte Bilanz: Der FC Barcelona gewinnt auch sein sechstes Spiel in La Liga. Karim Adeyemi holt gegen den Außenseiter gleich zwei Elfmeter heraus.

Barcelona (dpa) – Auch dank zwei von Karim Adeyemi herausgeholten Elfmetern dominiert der FC Barcelona weiterhin die spanische Meisterschaft. Die Mannschaft des früheren Fußball-Bundestrainers Hansi Flick gewann gegen den chancenlosen Aufsteiger Racing Santander souverän mit 7:2 (4:1) und feierte den sechsten Sieg im sechsten Spiel. In der Tabelle liegt Barça als Spitzenreiter drei Punkte vor Erzrivale Real Madrid.

Mit einem Traumtor aus 20 Metern eröffnete der frühere Bayern-Profi João Cancelo (8. Minute) früh gegen den Außenseiter. Raphinha (23.) erhöhte per Foulelfmeter, wobei Gegenspieler Pedro Felipe Glück hatte, keine Rote Karte gesehen zu haben. Maguette Gueye (31.) verkürzte mit der ersten Chance für Racing. Asier Villalibre (36.) fälschte einen Distanzschuss von Cancelo ins eigene Tor ab, ehe erneut Raphinha (42.) traf.

Lamine Yamal verschießt Elfmeter

Nach einem Foul an Adeyemi verschoss Lamine Yamal (45.) den fälligen Strafstoß. Nach einem groben Patzer des eingewechselten Torwarts Wojciech Szczęsny verkürzte Yassir Zabiri (65.), ehe Adeyemi den nächsten Elfmeter herausholte. Diesmal verwandelte Raphinha (67.) sicher. Der eingewechselte Gabriel Jesus (79.) sorgte für die Vorentscheidung, Adeyemi legte Lamine Yamal (89.) den letzten Treffer des verregneten Abends auf.