Fußball
Abwehrspieler Bisseck verlängert bei Inter Mailand bis 2031
Yann-Aurel Bisseck
Yann-Aurel Bisseck hat seinen Vertrag bei Inter Mailand verlängert. (Archivbild)
Tano Pecoraro. DPA

Yann Aurel Bisseck hat einen neuen Vertrag beim italienischen Meister Inter Mailand unterschrieben. Mit den Nerazzurri gewann der deutsche Innenverteidiger schon einige Titel.

Lesezeit 1 Minute

Mailand (dpa) – Der deutsche Abwehrspieler Yann Aurel Bisseck hat seinen Vertrag bei Inter Mailand verlängert. Bisseck unterschrieb ein neues Arbeitspapier bis zum 30. Juni 2031, wie der italienische Fußball-Meister mitteilte. Der 25-Jährige spielt seit Sommer 2023 bei Inter und hat mit den Nerazzurri seitdem zweimal die Meisterschaft und jeweils einmal den italienischen Pokal und den italienischen Superpokal gewonnen.

In der abgelaufenen Saison entwickelte sich der Innenverteidiger zu einem echten Leistungsträger und stand in insgesamt 36 Partien für die Mailänder auf dem Platz. In der Saison 2024/2025 erreichte Bisseck mit Inter das Finale der Champions League, das die Italiener in München aber klar mit 0:5 gegen Paris Saint-Germain verloren.

Bisseck wurde in den vergangenen Monaten immer wieder als Option für die Defensive der deutschen Nationalmannschaft gehandelt. Seine bislang einzige Partie für die DFB-Elf absolvierte der Abwehrspieler im März 2025 beim 3:3 gegen Italien in der Nations League.

© dpa-infocom, dpa:260729-930-457400/1

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