Die Nations League entscheidet diesmal auch mit über den Weg zur EM 2028. Der Umbau des Turniers bringt neue Regeln – und kann den Endspurt besonders folgenreich machen. Was Fans jetzt wissen müssen.

Leipzig (dpa) – Die Gruppenphase der Nations League geht ins Finale. Diesmal steht mehr auf dem Spiel als nur die Entscheidung über Auf- und Abstiege. Durch den Umbau des Wettbewerbs gelten Sonderregelungen, zudem ist das Turnier an die Qualifikation für die Fußball-EM 2028 gekoppelt. Was Fans jetzt wissen müssen.

Was steht bei der Neuausrichtung auf dem Spiel?

Für die Ausgabe 2028/29 wird die Nations League von vier Ligen mit 16 Teams auf drei Ligen mit je 18 Teams reduziert. Die nur aus sechs Mannschaften bestehende D-Liga wird abgeschafft.

In der Liga A bleiben die beiden Besten aus jeder der vier Gruppen dabei, hinzu kommen die zwei besten Dritten. Die beiden anderen Dritten sowie die zwei besten Vierten spielen im März in Playoffs mit den vier Zweitplatzierten der B-Liga. Die beiden schlechtesten Gruppenletzten steigen direkt ab.

Aus der Liga B steigen die Gruppensieger direkt auf. Die Gruppenletzten müssen in Playoffs gegen die Zweiten der C-Liga ran. Aus dieser steigen die Sieger direkt auf.

Was hat die Nations League mit der EM-Qualifikation zu tun?

In knapp zwei Jahren wird die nächste EM ausgetragen. Der Grundstein dafür wird in der aktuellen Nations League gelegt. Die Qualifikation zur EM-Endrunde wird am 6. Dezember in Belfast ausgelost und die Töpfe sind mit den Tabellen der Nationenliga verknüpft.

So werden alle Halbfinalisten garantiert einer anderen Vierergruppe zugeteilt, da sich das Final Four – wie zuvor auch das Viertelfinale – mit einem Qualifikationsspieltag überschneidet. Zudem kann man über einen Gruppensieg in der Nations League eine zweite EM-Chance über die Playoffs im März 2028 erhalten. Der genaue Ablauf hängt davon ab, wie viele der Gastgeber England, Wales, Schottland und Irland sich zuvor qualifizieren. Kein Gastgeber ist automatisch bei der EM dabei.

Wie geht es nach der Gruppenphase weiter?

Aus den vier A-Ligen sind bisher Weltmeister Spanien und Titelverteidiger Portugal eine Runde weiter. Frankreich kann dies mit einem Sieg gegen Italien gelingen, die deutsche Gruppe ist weitgehend offen. Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe erreichen das Viertelfinale, die Hin- und Rückspiele werden dort vom 25. bis 30. März 2027 ausgetragen. Das Final Four findet vom 9. bis 13. Juni statt.

Welche großen Nationen müssen zittern?

Die Gruppenletzten Tschechien, Türkei und Serbien haben bisher noch keinen Punkt geholt. Die ebenfalls auf Platz vier stehenden Norweger haben immerhin schon drei Zähler. Doch auch andere große Teams offenbarten zuletzt Formschwächen. Kroatien hat nur drei Punkte und kassierte zuletzt ein 0:7 gegen England. Dänemark ist aktuell Zweiter der Gruppe A4, kann aber theoretisch noch Letzter werden.

Welche Underdogs überraschen?

EM-Gastgeber ist Nordirland zwar nicht, dafür läuft es in der Nations League. Erst aus der Liga C aufgestiegen, führt man die Tabelle in der Gruppe B2 an. Am kommenden Dienstag könnte es in Ungarn zum Duell um den direkten Aufstieg kommen. Die größte Überraschung dürfte aktuell der zweite Platz der Griechen in der deutschen Gruppe A2 sein.

Was steht für Deutschland auf dem Spiel?

Die DFB-Elf muss unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp nun Ergebnisse liefern. Rechnerisch ist vom Gruppensieg bis zum letzten Platz noch alles möglich. Aus eigener Kraft kann der aktuelle Dritte Deutschland in der Gruppe A2 mit zwei Siegen maximal elf Punkte holen. Den direkten Vergleich mit dem Zweiten Griechenland (derzeit 8 Punkte) hat man bereits verloren, den Vergleich mit Tabellenführer Niederlande (8 Punkte) kann Klopps Team mit einem Sieg am Montag in Berlin für sich entscheiden.

Die Chance auf das Erreichen des Viertelfinals ist nach wie vor groß, die Wahrscheinlichkeit des direkten Abstiegs sehr gering. Bleiben die Deutschen Dritter, würden sie im Anschluss entweder direkt in die EM-Qualifikation starten oder müssten in der Relegation gegen ein Team aus der B-Liga nachsitzen – und könnten über diesen Weg tatsächlich absteigen.

Wie ist die Form der EM-Gastgeber?

Rund zwei Jahre vor dem Heim-Turnier ist die Form einiger Gastgeber durchwachsen. Wales droht in der Gruppe A4 der letzte Platz und somit der Abstieg. Das Spiel am Samstag in Norwegen ist wegweisend. Schottland ist in der Gruppe B1 nur Dritter und kann maximal als Zweiter noch in die Playoffs kommen. Für Irland ist bei einem Sieg am Samstag in Österreich sogar noch der Sieg in der Gruppe B3 drin. England benötigt rechnerisch noch einen Punkt, um sicher im Viertelfinale zu stehen.

Welche Stars stehen (nicht) im Fokus?

Einer ist nicht mehr dabei. Cristiano Ronaldo trat am vergangenen Donnerstag aus der Nationalmannschaft zurück, einen Tag später fehlte der Superstar im Aufgebot von Portugals Trainer Jorge Jesus. Eigentlich hatte Jesus den 41-Jährigen nominieren wollen, doch nach dem Eklat Ende September sah Ronaldo die Zeit für den Abschied gekommen. Damals war der Stürmer im Streit mit Jesus vorzeitig aus dem Trainingslager des Nationalteams abgereist.

Dafür hätte Granit Xhaka dabei sein sollen. Der Mittelfeldspieler war ebenso wie Breel Embolo wegen gefälschten Corona-Impfzertifikate in den vergangenen Länderspielen der Schweiz nicht berücksichtigt worden. Nun sollte das Duo zurückkehren, doch Kapitän Xhaka verletzte sich. Immerhin Embolo ist fit.

In England ist die Aufmerksamkeit beim Thema Bellingham dafür geteilt. Die Brüder Jude und Jobe sind erstmals gemeinsam für die Three Lions nominiert.