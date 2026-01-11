«Absoluter Holocaust»: Irlands Rekordtorwart sorgt für Eklat

Ein Satz im BBC-Studio sorgt für Empörung: Shay Given vergleicht eine Trainer-Amtszeit mit dem Holocaust. Wie er auf die Kritik reagiert.

Glasgow (dpa) – Der irische Rekordtorhüter und heutige TV-Experte Shay Given hat mit seiner Analyse zum schottischen Fußball-Meister Celtic Glasgow für einen Eklat gesorgt. Die kurze Amtszeit des französischen Trainers Wilfried Nancy bezeichnete der 134-malige Nationalspieler in der BBC-Sendung «Final Score» als «absoluten Holocaust». Später entschuldigte sich Given für die Äußerung.

Given hatte in der Sendung die nur 33 Tage lange Amtszeit von Nancy zunächst als «von Anfang bis Ende furchtbar» beschrieben, bevor er dann den Holocaust-Vergleich zog. Auf der Plattform X schrieb der frühere Keeper später: «Im Live-Fernsehen habe ich heute Nachmittag ein Wort verwendet, dessen Bedeutung ich nicht vollständig verstanden habe und das ich sicherlich nie wieder verwenden werde».

Given fügte hinzu: «Wir alle haben Wissenslücken, und ich hoffe, dies als Gelegenheit zu nutzen, mich weiterzubilden.» Seine Gage für die Sendung werde er dem Holocaust Educational Trust spenden. Der Holocaust beschreibt den Völkermord durch die Nationalsozialisten, dem rund sechs Millionen Juden zum Opfer fielen.