Die Mannschaft von Hansi Flick holt in der spanischen Liga den vierten Sieg im vierten Spiel - und setzt den großen Rivalen Real Madrid um Trainer José Mourinho nun schon unter Druck.

Valencia (dpa) – Patzer des großen Rivalen genutzt: Der FC Barcelona hat sich mit einem 5:0 (2:0) beim FC Valencia in der spanischen La Liga ein erstes Punktepolster auf Real Madrid erspielt. Doppeltorschütze Lamine Yamal (6., 84.), Fermín López (22.), Raphinha (50.) und Pedri (79.) trafen für den dominierenden Titelverteidiger. In einer einseitigen Partie wäre sogar ein höherer Sieg möglich gewesen.

Nationalspieler Karim Adeyemi wurde in der 62. Minute eingewechselt. Das Team von Trainer Hansi Flick hat nach vier Siegen aus vier Spielen nun drei Punkte Vorsprung auf Real.

Die Madrilenen hatten am Freitag die erste Niederlage seit der Rückkehr von Star-Trainer José Mourinho hinnehmen müssen. Kylian Mbappé und Co. verloren am vierten Spieltag von La Liga bei Betis Sevilla 0:1 (0:0), Mbappé hatte dabei in der Nachspielzeit einen Elfmeter verschossen (90.+4).