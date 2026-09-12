Real Madrid feiert nach der Niederlage in Sevilla wieder einen Sieg. Das Team von Trainer José Mourinho holt sich Platz zwei zurück.

Madrid (dpa) – Spaniens Fußball-Rekordmeister Real Madrid ist nach dem Patzer aus der Vorwoche in der heimischen La Liga wieder auf Erfolgskurs. Das Team von Trainer José Mourinho besiegte Rayo Vallecano mit 4:1 (3:0). Frankreichs Superstar Kylian Mbappé (14. Minute/Elfmeter und 90.+1), Alvaro Carreras (17.) und Jude Bellingham (35.) erzielten im Bernabéu die Tore für die Königlichen. Sergio Camello (51.) traf für die Gäste.

In der Tabelle liegt Real Madrid hinter dem Erzrivalen FC Barcelona nun wieder auf dem zweiten Platz. Das Team von Ex-Bundestrainer Hansi Flick kann aber am Sonntag mit einem Sieg bei UD Levante seinen Vorsprung wieder ausbauen.

Die Madrilenen hatten am vergangenen Liga-Spieltag die erste Niederlage seit der Rückkehr von Coach Mourinho hinnehmen müssen. Mbappé und Co. hatten bei Betis Sevilla mit 0:1 verloren.