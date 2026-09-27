Eine Niederlage gegen den Weltmeister ist keine Schande - doch Abwehrprobleme bringen Thomas Tuchel in die Bredouille. Im nächsten Nations-League-Spiel muss er liefern.

London (dpa) - Nationaltrainer Thomas Tuchel ist nach Englands Heim-Niederlage zum Auftakt der Nations League gegen Weltmeister Spanien auf der Insel nochmal stärker unter Druck geraten. Die englischen Medien lobten zwar den Unterhaltungswert des 2:3 im Wembley-Stadion und auch die Offensive der Three Lions. Doch die teils erschreckende Abwehrleistung wird auch Tuchel angekreidet.

«England findet seine DNA: defensiv unfähig», schrieb der «Telegraph» in einem Kommentar: «Unterhaltsam, ja – aber wann bekommt Tuchel diese englische Abwehr in den Griff?» Auch «Daily Mail» kommentierte in diese Richtung: «Tuchels Viererkette hatte sich vielleicht zu sehr von den ganzen Diskussionen vor dem Spiel über die englische DNA beeinflussen lassen und schien darauf bedacht zu sein, sich über das Spielfeld nach vorne zu spielen, selbst wenn direktere Optionen ihnen besser gedient hätten.»

Tuchel muss in Tschechien liefern

Es sind Anspielungen an eine in England umstrittene Aussage Tuchels. Der 53-Jährige hatte das Halbfinal-Aus bei der WM gegen Argentinien unter anderem damit erklärt: «Ich denke, dass Ballbesitz eine wichtige Rolle spielt. Es ist aber vielleicht nicht so in unserer DNA wie in der spanischen DNA oder der argentinischen oder der brasilianischen DNA, das Spiel mit dem Ball zu kontrollieren.»

Laut «Daily Mail» habe Tuchel im ersten Spiel nach der WM zwar bewiesen, «dass es mit der Mannschaft vorangeht, doch das altbekannte Problem bleibt bestehen». Auch deswegen werde das Spiel am Dienstag in Tschechien «plötzlich ungemein bedeutsam». Eine Niederlage würde Tuchel in arge Nöten bringen.

Tuchel selbst weiß, dass er liefern muss. «Das Ergebnis ist nicht das, was wir wollten», sagte er nach der Niederlage gegen Spanien. Er und die Spieler müssten «damit leben, uns davon erholen, daraus lernen, das, was wir gut gemacht haben, auf demselben Niveau fortführen und unsere eigenen Fehler reduzieren und abstellen».

Kane vergibt Elfmeter

Das betrifft auch Harry Kane. Der Bayern-Profi verschoss beim Stand von 2:1 für England einen Foulelfmeter (54. Minute). Danach drehten die Spanier auf - und England verlor. «Das war womöglich der entscheidende Moment, denn ich glaube, dann hätte Spanien vielleicht zum ersten Mal daran geglaubt, dass ihre lange Serie ungeschlagener Spiele hier endet», meinte Tuchel.