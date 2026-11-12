Vor dem Nations-League-Spiel zwischen Frankreich und Italien blickt Marco Materazzi auf den Eklat von 2006 zurück. Über Zidane findet er heute dennoch auch anerkennende Worte.

Mailand (dpa) – Der Kopfstoß im WM-Finale von 2006 ist 20 Jahre her, doch zwischen Zinédine Zidane und Marco Materazzi scheint die Angelegenheit bis heute nicht wirklich ausgestanden zu sein. In einem Interview der Sportzeitung «Gazzetta dello Sport» hat Materazzi (53) seinem damaligen Gegenspieler vorgeworfen, eine Versöhnung nachträglich ausgeschlagen zu haben. «Ich hatte nie ein Problem damit, mich zu versöhnen», sagte er.

Der Vorfall, der bis heute nachwirkt, ereignete sich im WM-Finale 2006 in Berlin. Frankreich und Italien trafen im Endspiel aufeinander. Für Zidane sollte es der letzte Auftritt im Nationaltrikot werden. Doch der französische Kapitän verlor die Beherrschung: Nach einem Wortwechsel mit Materazzi stieß er diesem in der Verlängerung den Kopf mit voller Wucht gegen die Brust. Zidane flog vom Platz, Italien setzte sich im Elfmeterschießen durch und gewann den Weltmeistertitel.

Angebliche Aussprache vor Mailänder Hotel

Materazzi erinnert sich an ein angebliches Aufeinandertreffen 2010 vor einem Hotel in Mailand mit Zidane. Dort sei es zur Aussprache gekommen. «Schade nur, dass er anschließend alles abgestritten und behauptet hat, er habe gedacht, ich sei ein Fan gewesen», sagte der Italiener der «Gazzetta».

Wahrscheinlich sei Zidanes Abgang damals zu spektakulär gewesen, um anschließend noch einmal zurückzurudern, erklärte Materazzi. «Wobei spektakulär nicht das richtige Wort ist: Es war weder meine erste Provokation noch sein erster Kopfstoß. Und das wurde immer viel zu wenig hervorgehoben.»

Materazzi zieht Parallelen zum Tod von Jesús de Miguel

Der frühere Verteidiger zog zudem Parallelen zu dem Tod des spanischen Fußballprofis Jesús de Miguel, der vergangene Woche nach einem harten Foul und einem Herzstillstand gestorben ist. «Der Tod von Jesús de Miguel hat mich Gott dafür danken lassen, dass damals nichts passiert», so Materazzi.

Heute Abend (20.45 Uhr) treffen Frankreich und Italien am vorletzten Spieltag der Nations League in Mailand aufeinander. Zidane ist inzwischen französischer Nationaltrainer. Auf die Frage, was Materazzi an Zidane als Coach gefalle, antwortete er: «Alles.» Er habe in bedeutenden Mannschaften gespielt, kenne die Spieler, verstehe die großen Stars, lasse sie ihr Ding machen und schaffe eine Verbindung zu ihnen. «Das ist entscheidend, um zu gewinnen.»