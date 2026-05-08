Cristiano Ronaldo schießt ein Jubiläumstor für Al-Nassr. Im Titelrennen bleibt es spannend – nun steht ein womöglich entscheidendes Duell bevor.

Riad (dpa) – Cristiano Ronaldo hat sein 100. Tor in der saudi-arabischen Liga erzielt und kommt dem Ziel von 1.000 Treffern in seiner Fußball-Karriere immer näher. Beim 4:2-Erfolg seines Clubs Al-Nassr gegen Al-Shabab verwertete der 41 Jahre alte Portugiese eine Viertelstunde vor dem Abpfiff ein Zuspiel des früheren Bayern-Profis Sadio Mané zum zwischenzeitlichen 3:1. Die übrigen drei Tore erzielte der Portugiese João Félix.

Für Ronaldo war es das 26. Saisontor in der Liga und das insgesamt 971. seiner Laufbahn. «Ronaldo ist immer gefährlich, das haben wir heute gesehen», sagte Al-Nassrs Trainer Jorge Jesus.

Seine Mannschaft führt in der Tabelle mit fünf Zählern vor Al-Hilal, das ein Spiel weniger absolviert hat und am kommenden Dienstag nächster Gegner von Ronaldos Team ist. In Saudi-Arabien ist der einstige Weltfußballer seit Dezember 2022 aktiv und wartet dort noch auf einen großen Titel.