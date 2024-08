Plus Hackenheim

TuS Hackenheim braucht mehr Zug zum Tor: Das Warten auf Treffer

Am Sonntag soll es klappen mit dem ersten Dreier für den Fußball-Landesligisten TuS Hackenheim in dieser Saison. „Heute ist der erste Tag vom Rest deines Lebens, heißt ein Sprichwort. Für uns ist die Partie am Sonntag das erste Spiel vom Rest der Saison. Genau so möchte ich, dass wir es angehen“, sagt TuS-Spielertrainer Tim Hulsey. Um 15 Uhr gastiert der TSC Zweibrücken am Felseneck.