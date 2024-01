Das konnte sich sehen lassen. 550 Zuschauer in der Sporthalle „auf der Bein“ in Weierbach und schon in der Vorrunde spannende Spiele beim Turnier um den Hallenfußball-Titel in Idar-Oberstein. Mit der Spvgg Nahbollenbach, dem SC Idar-Oberstein und dem FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein setzen sich die üblichen Verdächtigen durch. Als viertes Team sprang Außenseiter B-Klässler SV Göttschied in die Finalrunde am nächsten Samstag ab 14.45 Uhr auf gleichem Parkett.