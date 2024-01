Neuer Modus bei der Idar-Obersteiner Hallen-Stadtmeisterschaft: Vorteil für Underdogs

Die Idar-Obersteiner waren im Januar 2023 die einzigen im Kreis Birkenfeld, die den Wiedereinstieg in den Hallenfußball gewagt hatten. Und sie wurden mit einer stimmungsvollen Stadtmeisterschaft und vollen Tribünen belohnt. Daran wollen die Veranstalter – das Sportamt der Stadt und der Stadtverband sporttreibender Vereine – auch 2024 anknüpfen. An den beiden nächsten Samstagen geht es in der Weierbacher Bein-Sporthalle rund.