Plus Niederwörresbach Endrunde des Herrsteiner VG-Turniers: Weiter Weg bis zum Traumfinale Die Vorrunde der Hallenfußballmeisterschaft der VG Herrstein/Rhaunen hat eines unter Beweis gestellt: An den beiden Bezirksligisten TuS Mörschied und SV Niederwörresbach führt kein Weg vorbei, wenn am Samstag ab 16 Uhr im Niederwörresbacher Sportzentrum der Titel ausgespielt wird. Von Olaf Paare

Beide Topteams. die übrigens die Plätze zwei und drei hinter der aufgelösten SG Idarwald in einer von Florian Meigen geführten ewigen Bestenliste des Turniers belegen – gewannen ihre Vorrundengruppen und gehen sich damit in der Endrunde zunächst aus dem Weg. Landen sie in der Gruppenphase auf dem ersten Rang und ...