Drei Tage Budenzauber verspricht der SV Oberhausen an diesem Wochenende in der Kirner Kyrau-Halle. „Ich war schon immer ein großer Freund des Hallenfußballs. Die Zuschauer sind immer nahe dran, gerade in der Kyrau-Halle. Das ergibt eine besondere Atmosphäre“, sagt Daniel Scholz, der gemeinsam mit Franz Kromer, seinem Partner in der Jugendleitung des SVO, die Organisation des Turniers übernommen hat.