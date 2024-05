Plus Simmertal

Abwehrchef dringend benötigt: Sorgen beim VfL Simmertal um Dominik Frey

i Symbolbild Foto: Adobe Stock/Verein/Svenja Wolf

In der nächsten Saison werden den VfL Simmertal und den TuS Steinbach, die sich am Sonntag um 15 Uhr in der Fußball-Landesliga gegenüberstehen, zwei Klassen trennen. Die Gastgeber versuchen sich dann erneut in der Bezirksliga, die Steinbacher sind auf dem Weg nach oben.