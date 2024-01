17 Tore bis zur Entscheidung: FSV Idar-Oberstein ist Stadtmeister – 650 Zuschauer sehen 9:8-Rausch im Finale

Das Finale riss die Zuschauer von den Sitzen der Bein-Sporthalle in Weierbach. Der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein und die Spvgg Nahbollenbach lieferten sich ein Spiel, das in die Geschichte der Idar-Obersteiner Hallenfußballmeisterschaft eingehen wird. Es brauchte 17 Treffer, um nach 20 Spielminuten plus Verlängerung einen Sieger zu finden. 17 Tore, bis der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein ekstatisch jubeln durfte.