Eine Woche vor dem Derby und Gipfeltreffen mit der SG Hüffelsheim hat Alemannia Waldalgesheim ein Ausrufezeichen gesetzt. Die Grün-Weißen siegten mit einem Rumpfteam überraschend beim FC Bienwald Kandel.
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Die Serie des SV Alemannia Waldalgesheim macht auch vor Spitzenteams nicht mehr halt. Mit ihrem 3:2 (0:1)-Erfolg fügten die Grün-Weißen dem ehemaligen Tabellenführer FC Bienwald Kandel die erste Heimniederlage zu. Die Waldalgesheimer sind nun schon seit sieben Spielen in der Fußball-Verbandsliga ungeschlagen.