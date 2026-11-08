3:2-Sieg bei Bienwald Kandel Zauber des Alemannen-Erfolgs liegt im Spieltagskader Olaf Paare 08.11.2026, 13:30 Uhr

i Auch mit Schmerzen ein Aktivposten und Torschütze: Ben Grünewald (grünes Trikot, im Duell gegen Eintracht Bad Kreuznach) überzeugte mit der Alemannia in Kandel. Edgar Daudistel

Eine Woche vor dem Derby und Gipfeltreffen mit der SG Hüffelsheim hat Alemannia Waldalgesheim ein Ausrufezeichen gesetzt. Die Grün-Weißen siegten mit einem Rumpfteam überraschend beim FC Bienwald Kandel.

Die Serie des SV Alemannia Waldalgesheim macht auch vor Spitzenteams nicht mehr halt. Mit ihrem 3:2 (0:1)-Erfolg fügten die Grün-Weißen dem ehemaligen Tabellenführer FC Bienwald Kandel die erste Heimniederlage zu. Die Waldalgesheimer sind nun schon seit sieben Spielen in der Fußball-Verbandsliga ungeschlagen.







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