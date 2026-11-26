Melunovic betont Bedeutung Wie reagiert Alemannia auf das Ende ihrer Siegesserie? Olaf Paare 26.11.2026, 14:49 Uhr

i Die Mittelfeldzentrale des SV Alemannia Waldalgesheim: Nils Schwarz (rechts) sammelt an der Seite von Josh Iten kräftig Einsatzminuten. Edgar Daudistel

Zwei Heimspiele sollen an der Waldstraße noch ausgetragen werden. In der 17er-Verbandsliga ist Nachsitzen für den SV Alemannia Waldalgesheim angesagt. Trainer Elvir Melunovic betont derweil die Bedeutung der Partien.

Nach der Serie ist vor der Serie. Nachdem die Verbandsliga-Fußballer des SV Alemannia Waldalgesheim nach acht Wochen ohne Niederlage bei Basara Mainz erstmals wieder verloren, wollen sie direkt wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Dafür bieten sich die zwei noch ausstehenden Heimspiele gegen den TuS Hohenecken am Sonntag um 15 Uhr und gegen TB Jahn Zeiskam eine Woche später optimal an.







Artikel teilen

Artikel teilen