Rodenbuschs Aufstiegs-Abschied „Turbo“ erfüllt seine Mission beim SC Idar-Oberstein Sascha Nicolay 07.06.2026, 21:00 Uhr

i Michael "Turbo" Rodenbusch strahlt. Zum Abschluss seiner Trainerkarriere ist er noch einmal zum "Aufstiegscoach" mit eigenem T-Shirt geworden. Stefan Ding

„Turbo“ wollte sich mit dem Aufstieg in die Landesliga verabschieden – und das hat der Trainer der zweiten Mannschaft des SC Idar mit der ihm eigenen Art auch geschafft. Einer der renommiertesten Trainer des Kreises hat „Tschööö“ gesagt.

Am Ende erlebte Michael Rodenbusch die Leichtigkeit des Seins. Unter „Turbo-, Turbo“-Sprechchören flog der Trainer des SC Idar-Oberstein II durch die Luft. Seine Mannschaft ließ ihn hochleben und wirbelte ihn in Richtung Himmel. Dann gab es die obligatorische Bierdusche.







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