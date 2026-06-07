„Turbo“ wollte sich mit dem Aufstieg in die Landesliga verabschieden – und das hat der Trainer der zweiten Mannschaft des SC Idar mit der ihm eigenen Art auch geschafft. Einer der renommiertesten Trainer des Kreises hat „Tschööö“ gesagt.
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Am Ende erlebte Michael Rodenbusch die Leichtigkeit des Seins. Unter „Turbo-, Turbo“-Sprechchören flog der Trainer des SC Idar-Oberstein II durch die Luft. Seine Mannschaft ließ ihn hochleben und wirbelte ihn in Richtung Himmel. Dann gab es die obligatorische Bierdusche.