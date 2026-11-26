Heimspiel der SG Hüffelsheim Trotz der 9:1-Euphorie geht es wieder bei 0:0 los Olaf Paare 26.11.2026, 12:36 Uhr

i Überfallkommando: Nach Ballgewinnen schalten die Hüffelsheimer Nik Rosenbaum (rechts) und Tim Müller den Vorwärtsgang ein. Klaus Castor

Zwei Heimspiele in Folge: Die SG Hüffelsheim möchte ihre gute Phase vor eigenem Publikum bestätigen. Deshalb wird auch alles dafür getan, dass gespielt werden kann.

Die SG Hüffelsheim möchte am Samstag unbedingt spielen. „Wir werden alles dafür tun. Im Optimalfall geht es auf dem Naturrasen, eventuell aber auch auf Kunstrasen“, sagt SGH-Trainer Christian Lüllig. Der Spielwunsch der SGH ist mehr als verständlich, schließlich hat der Verbandsliga-Zweite einen Lauf und möchte nach dem 9:1 gegen TB Jahn Zeiskam im zweiten Heimspiel in Folge nachlegen.







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