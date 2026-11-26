Zwei Heimspiele in Folge: Die SG Hüffelsheim möchte ihre gute Phase vor eigenem Publikum bestätigen. Deshalb wird auch alles dafür getan, dass gespielt werden kann.
Lesezeit 1 Minute
Die SG Hüffelsheim möchte am Samstag unbedingt spielen. „Wir werden alles dafür tun. Im Optimalfall geht es auf dem Naturrasen, eventuell aber auch auf Kunstrasen“, sagt SGH-Trainer Christian Lüllig. Der Spielwunsch der SGH ist mehr als verständlich, schließlich hat der Verbandsliga-Zweite einen Lauf und möchte nach dem 9:1 gegen TB Jahn Zeiskam im zweiten Heimspiel in Folge nachlegen.