Neue Rolle für Ex-SGE-Trainer Thorsten Effgen steigt bei der SG Hüffelsheim ein Olaf Paare 20.08.2026, 06:00 Uhr

i Von der Seitenlinie in die sportliche Leitung: Thorsten Effgen wechselt mit dem Einstieg bei der SG Hüffelsheim seine Perspektive. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Nein, Christian Lüllig, der Trainer der SG Hüffelsheim, muss sich keine Sorgen um seinen Job machen. Zugang Thorsten Effgen hat sich nach einem Vierteljahrhundert als Trainer bewusst für einen Perspektivwechsel entschieden.

Der innere Zirkel bei der SG Hüffelsheim wird erweitert. Thorsten Effgen verstärkt die sportliche Führungsebene des aufstrebenden Fußball-Verbandsligisten. „Mein Vertrag umfasst vier Seiten und ist dementsprechend weit gefasst“, sagt der Schöneberger zu seiner Rolle.







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