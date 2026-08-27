TuS Hackenheim in Hermersberg Talentfreie Dinge müssen auf den Platz Olaf Paare 27.08.2026, 14:14 Uhr

i Auf die Flügelpower von Hans Steyer (blaues Trikot) ist der TuS Hackenheim auch beim Gastspiel in Hermersberg angewiesen. Edgar Daudistel

Die Enttäuschung über die Jahrmarktsniederlage ist beim TuS Hackenheim noch zu spüren. Am Samstag kann sie abgeschüttelt werden – beim Topteam SV Hermersberg.

Vier Spieltage sind in der Fußball-Landesliga absolviert. Der SV Hermersberg ist nicht nur eines von lediglich zwei ungeschlagenen Teams, es hat sich auch herauskristallisiert, dass die Hermersberger einer der Titelaspiranten sind. Dementsprechend wartet auf den TuS Hackenheim eine Herausforderung, wenn er am Samstag um 16 Uhr bei den Hermersbergern antritt.







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