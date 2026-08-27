SC Hauenstein in Winterbach So kämpft Coach Scherer gegen den Fehlstart an Olaf Paare 27.08.2026, 13:13 Uhr

i Weiter geht’s: Spieler und Betreuerstab des SV Winterbach kämpfen gegen den Fehlstart in der Landesliga an. Edgar Daudistel

Noch kein Punkt, aber schon 19 Gegentore – der August war für den SV Winterbach kein Sonnenmonat. Oder hellt das fünfte und letzte Spiel am Sonntag die Bilanz doch noch auf?

Torben Scherer hat in seiner Zeit als Jugendtrainer der SG Meisenheim sehr eng mit dem viel zu früh verstorbenen Jugendleiter Dieter Müller zusammengearbeitet und viele Ratschläge seines Mentors verinnerlicht. „Wenn wir mit einer Mannschaft mehrfach verloren haben, dann hat Dieter immer gesagt, lege den Ball in den Mittelkreis und lasse die Jungs einfach mal kicken ohne Blick auf irgendwelche Kontakte oder Anweisungen, einfach mal Spaß haben.







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