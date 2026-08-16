Erneute Heimniederlage SG Weinsheim vergibt reihenweise beste Chancen Olaf Paare 16.08.2026, 19:11 Uhr

i Gab sein Saisondebüt für die SG Weinsheim: Martin Prencipe-Steeg. Edgar Daudistel

Chancenwucher wird in der Landesliga bestraft. Diese Erkenntnis machte Aufsteiger SG Weinsheim bei der 1:2-Niederlage gegen die TSG Trippstadt.

Heimspiele gegen Pfälzer Mannschaften muss Landesliga-Aufsteiger SG Weinsheim noch üben. Nach dem 0:1 gegen den TuS Bedesbach unterlagen die Weinsheimer Fußballer auch der TSG Trippstadt mit 1:2 (0:2).„Wir waren definitiv die bessere Mannschaft, aber Fußballspiele gewinnt eben das effektivere Team“, stellte SGW-Spielertrainer Luca Redschlag fest.







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