Alle Fußballspiele fallen aus Schiedsrichter senkt im Nahe-Stadion den Daumen Olaf Paare 29.11.2026, 12:07 Uhr

i Platz vereist: Bei der SG Hüffelsheim ging am Samstag nichts. Das Spiel gegen den SV Büchelberg wurde frühzeitig abgesagt. Klaus Castor

Beide Teams wollen spielen, doch der Schiedsrichter sagt Nein, weil ihm die Verletzungsgefahr zu groß erscheint. Dieses Szenario spielte sich im Nahe-Stadion ab. Viele andere Partien wurden vorzeitig abgesagt.

Eine Nullnummer mal anders: Alle angesetzten Fußballspiele mit Beteiligung von höherklassigen Teams des Kreises Bad Kreuznach fielen am Wochenende aus. Die gefrorenen Plätze ließen keine Partien zu. Eine Tatsache, die zeigt, dass die bereits Mitte der Woche verfügte Generalabsage der Kreise Bad Kreuznach und Birkenfeld eine absolut richtige Entscheidung war.







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