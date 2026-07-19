Mit einem 1:1 musste sich das Verbandsliga-Team des SC Idar gegen den TuS Kirchberg begnügen. Torhungriger zeigte sich anschließend die Landesliga-Mannschaft, die der SG Kirn/Kirn-Sulzbach keine Chance ließ.
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Marco Reich war nicht zufrieden, Stephan Holländer dagegen sehr. Die Testspiele der beiden Mannschaften des SC Idar-Oberstein hinterließen Trainer mit unterschiedlichen Gemütslagen. Während Reichs Verbandsliga-Team beim Stadionfest des SC nicht über ein 1:1 (0:0) gegen Rheinlandligist TuS Kirchberg hinauskam, nahm Holländers Landesliga-Equipe den Bezirksligisten SG Kirn/Kirn-Sulzbach mit 6:1 (3:1) auseinander.