Testspiele beim Stadionfest SC Idar-Oberstein mit müdem Remis und einem Kantersieg Sascha Nicolay 19.07.2026, 14:11 Uhr

i Colin Fuchs (hier im Duell mit Louis Wiki) erzielte per Kopf den Treffer des SC Idar-Oberstein beim 1:1 gegen Rheinlandligist TuS Kirchberg. Stefan Ding

Mit einem 1:1 musste sich das Verbandsliga-Team des SC Idar gegen den TuS Kirchberg begnügen. Torhungriger zeigte sich anschließend die Landesliga-Mannschaft, die der SG Kirn/Kirn-Sulzbach keine Chance ließ.

Marco Reich war nicht zufrieden, Stephan Holländer dagegen sehr. Die Testspiele der beiden Mannschaften des SC Idar-Oberstein hinterließen Trainer mit unterschiedlichen Gemütslagen. Während Reichs Verbandsliga-Team beim Stadionfest des SC nicht über ein 1:1 (0:0) gegen Rheinlandligist TuS Kirchberg hinauskam, nahm Holländers Landesliga-Equipe den Bezirksligisten SG Kirn/Kirn-Sulzbach mit 6:1 (3:1) auseinander.







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