4:1-Sieg vor 1055 Zuschauern Ruben Strack hält dem SC Idar II die Landesliga fest Sascha Nicolay 07.06.2026, 19:47 Uhr

Der SC Idar-Oberstein II hat es geschafft. Vor mehr als 1000 Zuschauern feierte die Mannschaft von Trainer Michael Rodenbusch gegen die FCK-Portugiesen in Baumholder einen Sieg und damit den Aufstieg. Doch es war ein hartes Stück Arbeit.

Der SC Idar-Oberstein hat ein ziemlich verrücktes Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Fußball-Landesliga gegen die SG Portuguesa Kaiserslautern/1. FCK III in Baumholder mit 4:1 (2:1) gewonnen. SC-Trainer Michael Rodenbusch verabschiedete sich also mit dem erhofften Sprung eine Etage nach oben.







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