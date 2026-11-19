Beim unteren Tabellennachbarn, dem TuS Steinbach, ist die SG Meisenheim am Samstag zu Gast und möchte ihre starke Serie ausbauen.
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In den wöchentlichen Gesprächen mit den Trainern ist es eine Standardfrage: Wie sieht es personell aus? „Fragen Sie besser nicht“, lautete nun die Antwort von Jens Bohr, dem Trainer des Fußball-Landesligisten SG Meisenheim/Desloch/Lauschied. Neben den Langzeitverletzten muss er nämlich noch weitere, kurzfristige Ausfälle kompensieren, wenn sein Team am Samstag um 16.