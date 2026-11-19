SG Meisenheim in Steinbach Robin Hill hat frühzeitig die Winterpause eingeläutet Olaf Paare 19.11.2026, 10:54 Uhr

i Auf geht’s: Noch zwei Spiele müssen die Fußballer der SG Meisenheim (weiße Trikots) vor der Winterpause bestreiten. Edgar Daudistel

Beim unteren Tabellennachbarn, dem TuS Steinbach, ist die SG Meisenheim am Samstag zu Gast und möchte ihre starke Serie ausbauen.

In den wöchentlichen Gesprächen mit den Trainern ist es eine Standardfrage: Wie sieht es personell aus? „Fragen Sie besser nicht“, lautete nun die Antwort von Jens Bohr, dem Trainer des Fußball-Landesligisten SG Meisenheim/Desloch/Lauschied. Neben den Langzeitverletzten muss er nämlich noch weitere, kurzfristige Ausfälle kompensieren, wenn sein Team am Samstag um 16.







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