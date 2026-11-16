Aus als Sportlicher Leiter Mario Spreitzer zieht Schlussstrich bei der Eintracht Olaf Paare 16.11.2026, 13:11 Uhr

i Nicht mehr Sportlicher Leiter der SG Eintracht Bad Kreuznach: Mario Speitzer ist zurückgetreten. Klaus Castor

Die SG Hüffelsheim hat in Andy Baumgartner einen neuen Sportlichen Leiter verpflichtet. Beim sportlichen Nachbarn, der SG Eintracht Bad Kreuznach, hat sich der Sportliche Leiter dagegen verabschiedet. Mario Spreitzer hat sich zurückgezogen.

Am Sonntag nach dem Spiel gegen den TuS Hohenecken war Schluss: Mario Spreitzer ist mit sofortiger Wirkung von seinem Ehrenamt als Sportlicher Leiter des Fußball-Verbandsligisten SG Eintracht Bad Kreuznach zurückgetreten.„Ich bin nach dem Spiel in den Spielerkreis, habe mich bei jedem einzelnen Spieler für die Zusammenarbeit bedankt und mich dann von den Jungs verabschiedet“, bestätigt Spreitzer, der zwei Gründe für den Schritt nennt: fehlendes ...







Artikel teilen

Artikel teilen