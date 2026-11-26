Adventszeit ist Derbyzeit. Vor einem Jahr duellierten sich die SG Meisenheim und der TuS Hackenheim am Felseneck. Nun steigt das Duell der Außenbahn-Spezialisten am Tag vor dem ersten Advent in Desloch.
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Es ist der perfekte Abschluss des Landesliga-Jahres: Am Samstag um 15.30 Uhr treffen in Desloch die beiden besten Kreisteams aufeinander: Die Fußballer der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied empfangen den TuS Hackenheim.Beide sind nicht nur in der Tabelle oben mit dabei, beide befinden sich auch in einer richtig guten Phase.