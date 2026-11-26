TuS Hackenheim in Desloch Im Derby beißen alle noch einmal auf die Zähne Olaf Paare 26.11.2026, 11:50 Uhr

i Spiele von Tim Hulsey (blaues Trikot) und seinem TuS Hackenheim mit der SG Meisenheim standen schon immer für viele Emotionen. Wird das auch am Samstag in Desloch wieder so sein? Klaus Castor

Adventszeit ist Derbyzeit. Vor einem Jahr duellierten sich die SG Meisenheim und der TuS Hackenheim am Felseneck. Nun steigt das Duell der Außenbahn-Spezialisten am Tag vor dem ersten Advent in Desloch.

Es ist der perfekte Abschluss des Landesliga-Jahres: Am Samstag um 15.30 Uhr treffen in Desloch die beiden besten Kreisteams aufeinander: Die Fußballer der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied empfangen den TuS Hackenheim.Beide sind nicht nur in der Tabelle oben mit dabei, beide befinden sich auch in einer richtig guten Phase.







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