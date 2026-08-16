Verdientes 4:2 in Winterbach Idarer Reserve bekommt die Reihen geschlossen Olaf Paare 16.08.2026, 20:30 Uhr

i Der Winterbacher Luis Becker (links) versuchte viel, doch gegen die Idarer Fabian Sagawe (rechts) und Colin Fuchs gab es kein Durchkommen. Edgar Daudistel

Der Fehlstart des SV Winterbach ist perfekt. Im dritten Spiel gab es die dritte Niederlage. Den Auswärtssieg verdiente sich die spielstarke Idarer Nachwuchsmannschaft allerdings redlich.

Die Personalknappheit bei der zweiten Mannschaft des SC Idar-Oberstein trat bereits am dritten Landesliga-Spieltag offen zutage. Trainer Stephan Holländer musste sich selbst einwechseln, und in Ron Reich half die letzten Minuten ein Fußballer aus, der zuvor schon 90 Minuten in der A-Junioren-Regionalliga gebrummt war.







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