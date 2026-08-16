Der Fehlstart des SV Winterbach ist perfekt. Im dritten Spiel gab es die dritte Niederlage. Den Auswärtssieg verdiente sich die spielstarke Idarer Nachwuchsmannschaft allerdings redlich.
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Die Personalknappheit bei der zweiten Mannschaft des SC Idar-Oberstein trat bereits am dritten Landesliga-Spieltag offen zutage. Trainer Stephan Holländer musste sich selbst einwechseln, und in Ron Reich half die letzten Minuten ein Fußballer aus, der zuvor schon 90 Minuten in der A-Junioren-Regionalliga gebrummt war.