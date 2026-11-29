Trainerfrage beim SC Idar Henn und Holländer verlängern, Vogts Zukunft noch offen Sascha Nicolay 29.11.2026, 16:26 Uhr

i Stephan Holländer (links) und Christian Henn leiten den SC Idar-Oberstein auch in der kommenden Saison als Cheftrainer-Duo an. Der Verein verlängerte ihre Verträge um ein Jahr bis Ende Juni 2028. Stefan Ding

Die Cheftrainer-Frage hat der SC Idar-Oberstein geklärt: Stephan Holländer und Christian Henn leiten den Verbandsligisten auch in der kommenden Saison an. Offen ist aber noch, ob Frank Vogt als Coach an Bord bleibt.

Der SC Idar-Oberstein wird auch in der kommenden Saison von Christian Henn und Stephan Holländer trainiert. „Wir haben die Zusammenarbeit mit beiden Trainern um eine Spielzeit verlängert“, bestätigt Christian Schwinn, der Sportvorstand des SC und ergänzt: „Wir gehen unseren Weg gemeinsam weiter.







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