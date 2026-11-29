Die Cheftrainer-Frage hat der SC Idar-Oberstein geklärt: Stephan Holländer und Christian Henn leiten den Verbandsligisten auch in der kommenden Saison an. Offen ist aber noch, ob Frank Vogt als Coach an Bord bleibt.
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Der SC Idar-Oberstein wird auch in der kommenden Saison von Christian Henn und Stephan Holländer trainiert. „Wir haben die Zusammenarbeit mit beiden Trainern um eine Spielzeit verlängert“, bestätigt Christian Schwinn, der Sportvorstand des SC und ergänzt: „Wir gehen unseren Weg gemeinsam weiter.