Es läuft bei der SG Hüffelsheim, die aus den vergangenen sechs Spielen fünf Siege holte. Und nun schraubte sie auch noch ihr Torekonto ordentlich nach oben – dank eigener Spielkunst, aber auch mit Unterstützung eines meckernden Gegners.
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Spielfreude, Intensität, Tempo und Effektivität – alles Schlagworte im Fußball. Und alles Attribute, die die SG Hüffelsheim bei ihrem überzeugenden 9:1 (5:0)-Sieg über TB Jahn Zeiskam in der Verbandsliga an den Tag legte.„Das war eine sehr starke Leistung meiner Mannschaft“, lobte Christian Lüllig, der Hüffelsheimer Trainer, und betonte: „Das galt auch bereits für die Anfangsphase und den personellen Gleichstand.