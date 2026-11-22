Lange Überzahl beim 9:1 Hahn ist beim Hüffelsheimer Sturmlauf nicht zu stoppen Olaf Paare 22.11.2026, 19:45 Uhr

i Der Ball zappelt zum 6:0 im Netz. Tim Reidenbach (rechts) hat aus spitzem Winkel für die SG Hüffelsheim getroffen. Der dreifache Torschütze Simon Scherer (links) freut sich. Klaus Castor

Es läuft bei der SG Hüffelsheim, die aus den vergangenen sechs Spielen fünf Siege holte. Und nun schraubte sie auch noch ihr Torekonto ordentlich nach oben – dank eigener Spielkunst, aber auch mit Unterstützung eines meckernden Gegners.

Spielfreude, Intensität, Tempo und Effektivität – alles Schlagworte im Fußball. Und alles Attribute, die die SG Hüffelsheim bei ihrem überzeugenden 9:1 (5:0)-Sieg über TB Jahn Zeiskam in der Verbandsliga an den Tag legte.„Das war eine sehr starke Leistung meiner Mannschaft“, lobte Christian Lüllig, der Hüffelsheimer Trainer, und betonte: „Das galt auch bereits für die Anfangsphase und den personellen Gleichstand.







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