SGE erwartet FV Dudenhofen Großer Aufwand: Paetzel hegt Abwanderungsgedanken Olaf Paare 26.11.2026, 14:18 Uhr

i In Baumholder bejubelt Aschref Ben Hazaz (gelbes Trikot) seinen zweiten Saisontreffer für Eintracht Bad Kreuznach. Folgt gegen den FV Dudenhofen der dritte Streich? Stefan Ding

Neun Siege hat Eintracht Bad Kreuznach in 17 Spielen eingefahren. Gelingt am Samstag gegen den FV Dudenhofen der zehnte Dreier, würde die SGE zum Tabellendritten aufschließen. Derweil deutet sich Bewegung im Kader an.

Zwei Heimspiele stehen in diesem Jahr noch auf dem Programm von Fußball-Verbandsligist SG Eintracht Bad Kreuznach. Zwei Heimspiele, die es in sich haben, schließlich geht es gegen den Dritten und den Ersten. Bevor die Bad Kreuznacher zum Jahresabschluss Basara Mainz empfangen, begrüßen sie an diesem Samstag um 15 Uhr den Oberliga-Absteiger FV Dudenhofen.







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