Das Spiel anzupfeifen, war im Grunde schon die falsche Entscheidung, und nach 45 Minuten war dann auch Schluss im Haag. Die Partie SC Idar-Oberstein gegen VfR Grünstadt wurde abgebrochen – bei 1:0-Führung der Gäste.
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Nach 45 Minuten war Schluss im Haag. Schiedsrichter Kacper Spychala vom SV Völkersweiler brach das Verbandsliga-Spiel zwischen dem SC Idar-Oberstein und dem VfR Grünstadt beim Stand von 1:0 für die Gäste ab. Es überhaupt anzupfeifen, war schon mindestens grenzwertig.