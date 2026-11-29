Schluss zur Halbzeitpause Glatteisfußball beim SC Idar-Oberstein abgebrochen Sascha Nicolay 29.11.2026, 11:38 Uhr

i Kalt war’s im Haag – und gefroren der Kunstrasen. Die Idarer Ersatzspieler schauten sich dick eingemummelt an, wie die Mannschaften des SC Idar-Oberstein und des VfR Grünstadt über das Spielfeld rutschten. Nach 45 Minuten wurden dann alle erlöst. Die Partie wurde abgebrochen. Stefan Ding

Das Spiel anzupfeifen, war im Grunde schon die falsche Entscheidung, und nach 45 Minuten war dann auch Schluss im Haag. Die Partie SC Idar-Oberstein gegen VfR Grünstadt wurde abgebrochen – bei 1:0-Führung der Gäste.

Nach 45 Minuten war Schluss im Haag. Schiedsrichter Kacper Spychala vom SV Völkersweiler brach das Verbandsliga-Spiel zwischen dem SC Idar-Oberstein und dem VfR Grünstadt beim Stand von 1:0 für die Gäste ab. Es überhaupt anzupfeifen, war schon mindestens grenzwertig.







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