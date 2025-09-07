Es läuft bei der SG Hüffelsheim. In Steinbach lässt der Verbandsligist nichts liegen und freut sich nun darauf, den Spitzenreiter herauszufordern.

Die Fußballer der SG Hüffelsheim lernen schnell. Der Verbandsliga-Aufsteiger war vor zwei Wochen in Bodenheim trotz einer schwachen Phase mit einer Führung in die Pause gegangen und hatte die Partie in Hälfte zwei abgegeben. In Steinbach nun das gleiche Bild, doch dieses Mal setzte das Team die Pausenansprache des Trainerteams viel besser um und verdiente sich mit einem souveränen Auftritt im zweiten Durchgang den 2:0 (1:0)-Erfolg.

„Das hat die Mannschaft viel besser gelöst als in Bodenheim. Daraus haben wir gelernt“, freute sich SGH-Trainer André Weingärtner. Zur Beruhigung des Spiels trug auch ein schneller Treffer bei. In der 51. Minute traf Torjäger Tim Reidenbach zum 2:0. Er versenkte damit im fünften Pflichtspiel in Folge einen Ball. „Das zeigt seine Qualität. Viele Spieler treffen ja in einer Klasse nach Belieben und tun sich dann nach dem Aufstieg schwerer. Tim macht da einfach weiter“, lobte Weingärtner.

Thierno Keita feiert seine Startelf-Premiere

Auch in Hälfte eins zeigten sich die Hüffelsheimer hellwach, starteten stark, nach sechs Minuten fackelte Christian Hahn nicht lange und setzte das Leder aus spitzem Winkel in die Maschen. Anschließend agierten die Gäste zu schlampig, vergaben regelmäßig Überzahlsituationen und hatten einige Ballverluste. All das sprachen Weingärtner und sein Trainerteam an. „Die Jungs haben das dann stark umgesetzt“, zeigte sich der Coach zufrieden. Ein Sonderlob verdiente sich Fabian Scheick. „Er hat sehr gut gespielt, und das an seinem Geburtstag“, erklärte Weingärtner, der zudem Thierno Keita erstmals von Beginn an in der Verbandsliga brachte.

Mit nun 13 Punkten aus sechs Spielen haben sich die Hüffelsheimer direkt mal ein Spitzenspiel verdient. Am nächsten Sonntag kommt Tabellenführer TuS Mechtersheim an den Palmenstein.

SG Hüffelsheim: König – Mörbel, Hermann, Scheick – Keita (90. Müller), Rosenbaum, Schmidt, Hahn (69. Balzer) – Lind (70. Frisch) – Reidenbach (64. El-Haiwan), Scherer (70. Krafft).

So geht’s weiter: am Sonntag, 15 Uhr, gegen TuS Mechtersheim.