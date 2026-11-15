Nullnummer in Waldalgesheim Formstarke Derby-Kontrahenten neutralisieren sich Olaf Paare 15.11.2026, 11:11 Uhr

i Mit einem langen Bein versucht der Waldalgesheimer Tobias Lauterbach (grünes Trikot), eine Flanke von SGH-Routinier Sascha Mockenhaupt zu verhindern. Edgar Daudistel

Die Tabellenführung ist futsch. Die SG Hüffelsheim musste nach dem 0:0 bei Alemannia Waldalgesheim den FC Basara Mainz an sich vorbeiziehen lassen. Doch die Derby-Leistung bewerteten die Protagonisten der SGH als positiv.

Die Bewertung von 90 Fußballminuten durch Trainer und Zuschauer kann bisweilen deutlich auseinanderliegen. Die Nullnummer im Verbandsliga-Derby zwischen dem SV Alemannia Waldalgesheim und der SG Hüffelsheim war ein sehr gutes Beispiel dafür. Beide Trainer, der Waldalgesheimer Coach Elvir Melunovic und sein SGH-Kollege Christian Lüllig, sprachen nach der Partie unisono von einem 0:0 der besseren Art.







Artikel teilen

Artikel teilen