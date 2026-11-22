2:5 gegen TSG Trippstadt FC Schmittweiler ist derzeit nicht konkurrenzfähig Olaf Paare 22.11.2026, 18:45 Uhr

i In Schieflage: Der FC Schmittweiler-Callbach (blaue Trikots) sucht derzeit seine Form. Klaus Castor

Das Feld im unteren Teil der Landesligatabelle rückt zusammen. Auch weil es der FC Schmittweiler nicht verstand, einen Konkurrenten auf Distanz zu halten.

Die Ernüchterung beim FC Schmittweiler-Callbach ist groß. Das wichtige Spiel gegen die TSG Trippstadt, die der FCS unbedingt auf Distanz halten wollte, verlor der Fußball-Landesligist vom Glan deutlich mit 2:5 (1:3).„In der aktuellen Verfassung sind wir nicht wirklich konkurrenzfähig in der Landesliga, leider“, stellte Christian Koch enttäuscht fest.







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