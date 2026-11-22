Das Feld im unteren Teil der Landesligatabelle rückt zusammen. Auch weil es der FC Schmittweiler nicht verstand, einen Konkurrenten auf Distanz zu halten.
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Die Ernüchterung beim FC Schmittweiler-Callbach ist groß. Das wichtige Spiel gegen die TSG Trippstadt, die der FCS unbedingt auf Distanz halten wollte, verlor der Fußball-Landesligist vom Glan deutlich mit 2:5 (1:3).„In der aktuellen Verfassung sind wir nicht wirklich konkurrenzfähig in der Landesliga, leider“, stellte Christian Koch enttäuscht fest.