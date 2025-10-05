SGE nach 1:2 auf Talfahrt
Effgen beschäftigt sich nur mit dem nächsten Training
Eintracht-Trainer Thorsten Effgen beobachtet aus seiner Coachingzone, wie sich Malik Schäfer gegen den Ex-Meisenheimer Justin Smith in Szene setzt.
Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Nach einem Drittel der Verbandsliga-Saison stehen die Zeichen auf Abstiegskampf. Eintracht Bad Kreuznach ist sieglos und mittlerweile Vorletzter. Das Spiel gegen den SV Morlautern vermittelte wenig Hoffnung auf Besserung.

Für Eintracht Bad Kreuznach wird die Situation in der Fußball-Verbandsliga immer bedrohlicher. Auch im zehnten Saisonspiel gelang kein Dreier. Mehr noch: Mitkonkurrent SV Morlautern nahm mit einem 2:1 (2:0) drei Zähler mit und zog an den Bad Kreuznachern vorbei, die mittlerweile auf den vorletzten Rang abgerutscht sind.

