Basara Mainz hat sich nach schwachem Saisonstart an die Tabellenspitze der Verbandsliga kombiniert. Schafft es der SV Alemannia Waldalgesheim, den Höhenflug der Mainzer zu stoppen?
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Der SV Alemannia Waldalgesheim ist zum Spezialisten für die Spitzenteams der Fußball-Verbandsliga geworden. Nacheinander spielen die Grün-Weißen gegen Teams, die ganz vorne in der Tabelle stehen. Und nachdem der SVA bereits den FC Bienwald Kandel und die SG Hüffelsheim geärgert hat, möchte er das auch mit Basara Mainz machen.