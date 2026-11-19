Alemannen bei Basara Der nächste Spitzenreiter kann kommen Olaf Paare 19.11.2026, 12:54 Uhr

i Alles im Griff: Abwehrchef Daniel Braun (Zweiter von links) zeigt an, dass ein Eingreifen nicht notwendig ist. Die Waldalgesheimer „Viererkette“ hat den Ball gesichert. Edgar Daudistel

Basara Mainz hat sich nach schwachem Saisonstart an die Tabellenspitze der Verbandsliga kombiniert. Schafft es der SV Alemannia Waldalgesheim, den Höhenflug der Mainzer zu stoppen?

Der SV Alemannia Waldalgesheim ist zum Spezialisten für die Spitzenteams der Fußball-Verbandsliga geworden. Nacheinander spielen die Grün-Weißen gegen Teams, die ganz vorne in der Tabelle stehen. Und nachdem der SVA bereits den FC Bienwald Kandel und die SG Hüffelsheim geärgert hat, möchte er das auch mit Basara Mainz machen.







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