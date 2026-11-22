Mit einem Doppelpack hatte Deniz Darcan maßgeblichen Anteil am ziemlich souveränen 3:1-Sieg der SG Eintracht Bad Kreuznach in der Verbandsliga beim VfR Baumholder, für den die Luft im Abstiegskampf dünner wird.
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Die Druckphase des VfR Baumholder direkt nach dem Seitenwechsel war einfach zu kurz, um die SG Eintracht Bad Kreuznach noch ernsthaft von der Siegerstraße abzudrängen. Verdient mit 3:1 (2:0) gewann die Mannschaft von Trainer Baris Yakut die Fußball-Verbandsliga-Partie und sperrte damit den Aufsteiger im dunklen Abstiegskeller ein.