SGE Bad Kreuznach gewinnt 3:1 Deniz Darcan sperrt den VfR Baumholder im Keller ein Frank Faber 22.11.2026, 08:56 Uhr

i Jonas Brenner 18 stört seinen Gegenspieler Deniz Cinar im letzten Moment beim Abschluss. Dahinter lauert der gute Torwart des VfR Baumholder, Tim Robbert. Am 3:1-Sieg der SG Eintracht Bad Kreuznach konnte der Keeper aber nichts ändern. Stefan Ding

Mit einem Doppelpack hatte Deniz Darcan maßgeblichen Anteil am ziemlich souveränen 3:1-Sieg der SG Eintracht Bad Kreuznach in der Verbandsliga beim VfR Baumholder, für den die Luft im Abstiegskampf dünner wird.

Die Druckphase des VfR Baumholder direkt nach dem Seitenwechsel war einfach zu kurz, um die SG Eintracht Bad Kreuznach noch ernsthaft von der Siegerstraße abzudrängen. Verdient mit 3:1 (2:0) gewann die Mannschaft von Trainer Baris Yakut die Fußball-Verbandsliga-Partie und sperrte damit den Aufsteiger im dunklen Abstiegskeller ein.







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