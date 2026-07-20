Stark angefangen hat der VfR Baumholder im Testmatch gegen Rheinlandligist FV Hunsrückhöhe Morbach, der dann aber die Oberhand behielt. Gegen Bezirksligist Wolfstein siegte der VfR einen Tag später.
Lesezeit 3 Minuten
Eine 3:5-Niederlage im Härtetest gegen den FV Hunsrückhöhe Morbach und einen 5:1-Sieg gegen Bezirksligist TSG Wolfstein-Roßbach quittierte der VfR Baumholder bei seinen beiden Vorbereitungsspielen am Wochenende. Am Mittwoch kicken die Westricher erneut, dann gastiert das Team der Trainer Dennis Kaucher und Felix Ruppenthal um 19.