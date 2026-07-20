VfR Baumholder verliert 3:5 Danny Lutz präsentiert sich in prächtiger Form Sascha Nicolay 20.07.2026, 12:56 Uhr

i Ahmad Tajik (in schwarz) war in Rötsweiler von der TSG Wolfstein mitunter nur durch Fouls zu bremsen. Sein VfR Baumholder gewann 5:1. Stefan Ding

Stark angefangen hat der VfR Baumholder im Testmatch gegen Rheinlandligist FV Hunsrückhöhe Morbach, der dann aber die Oberhand behielt. Gegen Bezirksligist Wolfstein siegte der VfR einen Tag später.

Eine 3:5-Niederlage im Härtetest gegen den FV Hunsrückhöhe Morbach und einen 5:1-Sieg gegen Bezirksligist TSG Wolfstein-Roßbach quittierte der VfR Baumholder bei seinen beiden Vorbereitungsspielen am Wochenende. Am Mittwoch kicken die Westricher erneut, dann gastiert das Team der Trainer Dennis Kaucher und Felix Ruppenthal um 19.







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