Nach seiner zweiwöchigen Pause fährt Fußball-Verbandsligist Eintracht Bad Kreuznach die Maschinen noch einmal hoch. Am Sonntag um 15 Uhr ist die TuS Marienborn zum letzten Heimspiel zu Gast im Moebus-Stadion. „Natürlich wollen wir uns mit einer guten Leistung vom Heimpublikum verabschieden“, sagt Chris Diedrich, Co-Trainer der SGE.

Auch wenn bei den Bad Kreuznachern die Luft raus ist, gilt es, noch mal Gas zu geben. „Die Motivation dazu sollte aus jedem Spieler selbst kommen“, sagt Diedrich und ergänzt: „Zudem setzen wir weiterhin auf die Entwicklung der Spieler und des Teams.“ Und das mit Blick auf die neue Saison, in der sich der Stamm kaum verändern wird. Gianni Auletta wird fehlen, er wurde für ein Spiel gesperrt. Matti Rieß steht aus privaten Gründen nicht zur Verfügung. Zudem dürfte es wieder Ausleihen an die zweite Mannschaft geben. „Die Jungs rücken dann aber anschließend bei und in den Kader. So viele personelle Möglichkeiten haben wir ja nicht“, sagt Diedrich.