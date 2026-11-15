Als Scoutingchef vorgestellt Baumgartner sucht die richtigen Spieler für die SGH Olaf Paare 15.11.2026, 13:54 Uhr

i Freuen sich auf die Zusammenarbeit: Sportvorstand Lars Winter (von links), Sportlicher Leiter Simon Engelbert, SGH-Vorstandsvorsitzender Eric Butzbach-Stelzel, der neue Sportliche Leiter Andy Baumgartner und GmbH-Geschäftsführer Andreas Krafft. Olaf Paare

Die Bündelung von fußballerischer Kompetenz bei der SG Hüffelsheim geht weiter. Der Einstieg von Andy Baumgartner beim Verbandsligisten überrascht viele. Sein Aufgabengebiet ist dabei klar umrissen.

Eigentlich wollte sich Andy Baumgartner aus dem großen Fußballgeschäft zurückziehen. Beruf, Familie und sein Ehrenamt als Ortsbürgermeister von Merxheim sollten Vorrang haben. „Der Rückzug hat nicht wirklich funktioniert“, sagt Baumgartner mit einem Schmunzeln und fügt an: „Viele hatten schon gleich erwartet, dass ich es nicht lange ohne den Fußball aushalte.







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