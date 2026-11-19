TuS Hackenheim on Tour Ausfall des zuletzt starken Wollmann ärgert Hulsey Olaf Paare 19.11.2026, 13:27 Uhr

i Geht die Hackenheimer Jubelorgie in die nächste Runde? Zuletzt gab es fünf Siege in Folge. Daran hatten Idan Shvartsburd (rechts) und Jasper Brede (links) großen Anteil. Klaus Castor

Der TuS Hackenheim hat sich in einen kleinen Rausch gespielt. Setzt sich der fort, wenn es in Nanzdietschweiler nass, kalt und fußballerisch eklig wird? Trainer Tim Hulsey setzt darauf.

Das Spiel beim Aufsteiger SV Nanzdietschweiler wirkt auf den ersten Blick wie eine ganz normale Auswärtspartie des Fußball-Landesligisten TuS Hackenheim. Nicht so für Trainer Tim Hulsey. „Für mich hat die Partie eine sehr große Bedeutung. Denn wenn wir sie gewinnen, dann würden wir, unabhängig vom Ausgang des letzten Spiels in diesem Jahr in Desloch, über den Winter oben dabei bleiben“, sagt der TuS-Coach.







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