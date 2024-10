Wückert betont den Zusammenhalt: Schlusslicht SG Kirn begrüßt die SG Meisenheim zum Derby

Einer der Lichtblicke: Alex Monteiro (blaues Trikot) gehört seit Wochen zu den besseren Kirnern. In dieser Szene behauptet er den Ball gegen Tom Baier. Dessen Hüffelsheimer Bank schaut genau zu. Am Mittwoch steht für die Kirner das dritte Kreisduell in Folge an. Foto: Michael Ottenbreit